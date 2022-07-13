民眾在訂位、訂房時，通常都會和店員登記自己的姓氏，做為識別身份的用途，但如果一直雞同鴨講，可就會造成雙方的困擾了。日前一名施姓女網友，詢問大家都是如何介紹自己的姓氏，並分享店員喊她「西小姐」的尷尬經驗，貼文一出引發網友熱烈共鳴，紛紛留言分享讓人傻眼的歪樓經驗。

女網友昨（12）日在臉書社團《爆廢公社》中發文詢問，「想知道你都怎麼介紹自己的姓？」並分享自己介紹姓氏時的無言情況。女網友透露，某次致電餐廳訂位時，店員詢問她的姓氏，她回答，「我姓施，西施的施」，對方卻疑似沒聽清楚再次確認，「西小姐？」她趕緊補充，「不是，左邊一個方」，對方竟然回應「喔！方小姐你好」，連續兩次的錯誤理解，讓這名施姓女網友聽了忍不住大翻白眼。

貼文一出吸引許多網友留言討論，表示自己都曾有過相同的困擾，「我：耳東陳。對方：耳小姐嗎 ？」、「（姓）四維羅。真的有人以為我姓四！」、「（姓）戴口罩的戴。店員：好的，載先生」、「（姓）口天吳的吳。客服：胡小姐您好」、「我都說施工的施，然後對方會說施公奇案的施嗎」、「我姓邢，打電話去店員幾乎都聽不懂，我就報朋友的」、「顏色的顏，通常男生聽到都會笑」，還有人說，「名字有個耘，常常被寫成耕，很懷疑到底對方有沒有讀過書」。

有網友發文詢問自己的姓氏該怎麼介紹，沒想到卻釣出一群苦主分享自身經驗。（圖／翻攝自Facebook／●【爆廢公社】●）

為了避免姓氏被聽錯，不少網友都會找個同姓氏的名人補充，希望能讓人比較容易理解，沒想到這卻也意外變成「歷史知識會考」，有網友說「雙口呂，呂洞賓的呂。對方：那是誰」、「我跟國父同姓。對方：蔣小姐您好」、「范仲淹的范。對方：蛤？」、「我姓闕，滿江紅朝天闕」、「姜太公的姜。也有人問：姜太公是哪位？」

而有一名和原PO相同姓氏的網友表示，自己曾和咖啡店員說，「我是施先生，西施的施」，不料拿到飲料時，居然發現店員在杯子上寫了「詩先生」，讓他忍不住笑說「真是浪漫」。