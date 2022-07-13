俄羅斯和烏克蘭的軍事代表在伊斯坦堡會面，另外還有土耳其和聯合國表表，主要議題是黑海航道安全，因為烏克蘭穀物還困在港口無法離開，影響到全球糧食供應。

美聯社報導，烏克蘭是世界上最大的小麥、玉米和葵花籽油出口國之一，但俄羅斯的入侵和戰爭，擾亂了糧食生產和運輸，也就危及許多發展中國家，尤其是非洲的糧食供應，並導致價格上漲。

土耳其提出提「安全的黑海航道」，並由聯合國、俄羅斯和烏克蘭達成協議，其間聯合國可在伊斯坦堡設立一個調度中心來協調。不過俄羅斯和烏克蘭仍就戰爭的責任問題相互指責，莫斯科表示，水域的不安全是烏克蘭的水雷造成，而烏克蘭指責俄羅斯的海軍封鎖港口，才引發了全球糧食危機。

俄羅斯外交部的國際組織關係司司長彼伊里切夫(Pyotr Ilyichev)說，俄羅斯願意在黑海建立安全的航運走廊，無法通行的責任在烏克蘭，16個國家70艘船隻滯留在烏克蘭港口，是烏克蘭當局禁止它們離開。

一名俄羅斯高級外交官表示，莫斯科同意烏克蘭利用他們現有的港口運送糧食，但是俄羅斯有權登船檢查，避免藏有武器。

聯合國秘書長古特雷斯希望達成黑海安全協議，使烏克蘭能夠從敖德薩出口小麥和其他商品，而俄羅斯的糧食和化肥也能得到國際接受。聯合國農糧組織表示，這場戰爭已危及許多發展中國家的糧食安全，有多達 1.81 億人因此處在飢餓線上。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，這場戰爭導致烏克蘭糧食減產，也使大約2200萬噸糧食困在烏克蘭境內。雖然一些糧食正在通過鐵路、公路和河運輸往歐洲，但與海運相比數量很少。

俄羅斯也無法運輸其糧食。莫斯科辯稱，西方的金融、航運制裁，使俄羅斯無法出口食品和化肥。