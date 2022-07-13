藝人Kiwebaby(張承喜)從《大學生了沒》岀道，雖是男兒身，但內心有著女性靈魂，更在6年前動了隆乳手術，儘管至今未動手術變性，但一直以女性打扮過著日常生活，並曾在4月時認愛男友Marco，看似生活幸福圓滿，13日卻突然在社群大吐苦水，透露多年跨性別者心聲，坦言自己就是一般女性而已。

Kiwebaby於13日社群打長文抒發情緒，「還記得國小的我，只能躲在網路遊戲的女角色後面，頂多用還沒變聲的女音，透過電話和對方談戀愛」，後來她有了較女性化的樣貌後，「但最後還是敗給了身體」因為她知道，尤其對台灣異性戀男性來說，不太容易把跨性別當一般女性，她也只能自我安慰「勉強不來的」。

她也感嘆道自身處境，「只要有任何一個我喜歡的男人，願意待我與其他女性並無不同我都會非常感動」，而這卻是她的卑微之處，「我知道事業會讓一個女人閃閃發亮，但女人就是如此，她們一出生有點姿色就80分了」，不像自己是從零開始，天生就沒有女性特徵，讓她不禁感嘆「為什麼這世界這麼不公平」。

不過，她也鼓勵自己「我是特別的，我是獨一無二的，比起平凡的愛情，我更想要的是魔幻的舞台，顛覆傳統的人生」。事實上Kiwebaby在4月時認愛男友曾讓對方因此被質疑性向，不過她也呼籲大家「你們內心要怎麼想是你們的自由，但當你說出來的話傷害到別人那就不對」，她也相信性別框架未來會消失。