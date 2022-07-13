資深女星趙永馨（前藝名趙詠馨）是瓊瑤劇御用女演員，曾在《庭院深深》飾演余翠珊，經典台詞「翠珊怕怕」戲迷仍琅琅上口；近年她較少出現在螢光幕，主力放在幕後，以及經營副業「馨茶舘」，所幸有經營臉書，讓粉絲偶爾能得知昔日瓊瑤女神的近況。

趙永馨近期在臉書PO最新近照，畫面中，她和一位女性友人抱著7個月大的愛犬「發粿」合影，趙永馨將頭髮全部梳到後腦杓，露出小巧的臉蛋，膚況儘管已不像年輕時緊緻，身形也有些發福，但一眼就能認出，整體來說並沒有變化太多。

趙永馨對茶很有興趣，2014年參加茶道師資課題研討會，順利完成所有的課程，領到結業證書，目前也在三峽經營茶館，官方臉書常PO茶具及茶的相關知識，趙永馨認為喝茶是修心養性的事，也能培養氣質，對她來說還有減輕壓力的優點。

趙永馨是國光藝校首屆畢業生，20歲拍古裝劇《玉女神笛》出道，隔年就獲得金鐘獎「最具潛力戲劇新演員獎」；後來她成為瓊瑤劇的常見面孔，《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《碧海青天》、《在水一方》等都有其身影，以瓊瑤玉女的形象走紅；台灣八點檔崛起的年代，趙永馨也有參與多部本土劇的演出；勤學的她，還拿到國立台灣藝術大學廣電系的學位，令人欽佩。