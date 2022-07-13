餐飲界黑馬－築間餐飲集團疫情期間逆勢展店，2022上半年共計開店14家，下半年預計再展30家門店以上，2022年總店數目標預估超過150家，將再招募員工500人！不受疫情影響，築間餐飲集團今（13）日公布上半年營收衝破19億元，年增率高達53％、創下十年新高！築間餐飲集團表示，2022年營收上看50億元，進一步朝上市目標邁進！

築間餐飲集團已感受到疫情趨緩、餐飲市場逐漸復甦，推升集團6月份營收月增率高達368％！此外，旗下主打和牛吃到飽品牌「有之和牛鍋物放題」，上半年營收衝破2億元，年增28％；主打和牛燒肉吃到飽的「本格和牛燒肉放題」，上半年營收也達1.5億元，年增1.4倍。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，今年隨著政府放寬政策，疫苗追加劑普及、開放兒童疫苗、縮減自主隔離天數等，消費者外出信心提升，推升築間餐飲集團上半年營收表現亮眼！

疫情期間，築間餐飲集團除依年度展店計劃進行外，為提供消費者新型態的用餐體驗，7月初於基隆打造首家「築間幸福鍋物」火烤兩吃的用餐型態，預計下半年在台中開設第二家火烤門店；此外，為了提供更便利的訂位方式，全面開放線上訂位系統，啟動餐飲新市場模式。

值得一提的是，林楷傑表示，築間餐飲集團為了貫徹幸福企業的精神，今年中照常進行員工內部晉升，獎勵公司夥伴在疫情期間的努力。

林楷傑表示，築間餐飲集團是成長型組織，都會安排職能提升培訓課程，讓員工進修，運用在職場實務，更顯成效；另一方面，珍惜人才也需發掘人才，每年年中與年終都有晉升面試，今年不受疫情影響照常舉辦，這波晉升面試超過200人次以上，獎勵超過1,600人次，加薪幅度達6％。

林楷傑強調，「留才絕對是必要的，提供具競爭力的薪資福利，顧好家庭，才能放心的在工作上奮鬥」；另外，築間同仁除了每年生日會收到999純金金幣外，對於表現優異的同仁，也會再頒發999純金的貢獻金幣，「員工是公司最大的資產！」

林楷傑同時預告，發跡於基隆的「築間幸福鍋物」，7月20日即將在基隆潮境公園開設「台灣最北、最美的火鍋餐廳」，其他還有宜蘭、新北、新竹、彰化、台南、高雄等縣市也將持續拓點，積極搶攻疫後報復性的餐飲消費潮。

築間餐飲集團旗下員工數今年將突破3,000人，為了進一步擴大事業版圖，持續強力招募餐飲專才，預計再招聘500人，中高階儲備幹部43,000元起、店主管48,000元起，積極擴展事業版圖的同時，內部也進行公司組織調整以符合股票上市要求，將目標瞄準資本市場邁進！