自台南市立美術館的「亞洲地獄與幽魂」特展引起全國話題後，有不少策展單位都接著這樣的人氣，舉辦相關展覽。最近在新北市九份的昇平戲院旁，將舉辦「鬼怪傳說特展」，為吸引人氣，便在戲院附近的竪崎路展出殭屍，營造神秘感及話題性。

由於在網路上引起諸多討論，有的網友認為比南美館的特展更恐怖，也有部分民眾覺得可能會嚇到附近的孩子。對此，主辦單位徐孟光表示，他在看了南美館的展覽後，認為有些地方並不完整，因為他努力還原這些東西方世界鄉野奇談裡的鬼怪，將這些東西方傳說中的鬼怪聚集在一起，讓民眾看到比較貼近傳說的造型。

選擇在九份展出，徐孟光認為，九份有著很特別的氛圍，基本上不需要太多的布置，就能貼近他展出的內容，因此他特別到九份來進行這次的展出。

至於是否會擔心嚇到孩子，徐孟光則指出，展覽中並不會特意用得很陰森。不過他也坦承，已接到部分民眾的抗議電話，但也有年輕人表示很開心有這樣的展覽，他認為有不同的想法很正常，至於信不信，就見仁見智。

「鬼怪傳說特展」預計將於20日開展，展期到年底為止。