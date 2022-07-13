新北最高峰？議員考侯友宜市長 結果讓人吃驚。（愛傳媒提供）

【愛傳媒特約記者吳思賢報導】你知道新北市的最高峰是哪一座山嗎？一般新北市民可能還答不出來。新北市議員戴瑋珊在議會質詢市長侯友宜時，突然問出這個問題，沒想到侯市長居然答得出來。

新北市最高峰是塔曼山，位於新北市烏來區和桃園市復興區的交界，又稱做多曼山。塔曼山海拔2130公尺，比台北市的第一高峰七星山還高。其實七星山的高度只有1120公尺，一點也不高，只有塔曼山的一半，所以塔曼山也是雙北第一高峰。

基隆的第一高峰，是五分山的西峰，海拔只有740公尺，位於新北市、基隆市交界的基隆市暖暖區，如果把基隆也納入考量，塔曼山是北北基第一高峰。

儘管塔曼山是北北基第一高峰，海拔高度卻稍微輸給桃園市的最高峰雪白山，雪白山又名泰矢生山，海拔2444公尺。

塔曼山是入門的中級山岳，非常適合當作登山的入門嘗試。塔曼山一向有「樹的國度」與「魔幻森林」的美名，又被稱為「台版阿凡達」跟「侏儸紀公園」，值得探訪。雖然是新北市最高峰，但是塔曼山登山步道的入口，卻是位在桃園市。

塔曼山因為位於「插天山自然保留區」，以前必須事先申請入園證，或是在上山之前於「巴陵派出所」登記，但是2019年已經取消入園登記。

塔曼山的東北側是南勢溪的上游札孔溪流域，西北側是大漢溪支流卡拉溪（或稱拉拉溪），南側則是大漢溪另一條支流三光溪的上游塔曼溪。