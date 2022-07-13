移民官會同新北市勞工局及警察局至企業社進行業務檢查，現場確認外籍人士身分。（移民署新北市專勤隊提供）

新北市勞工局會同移民署新北市專勤隊破獲新北市最大法移工仲介公司，37歲魏姓男子找合法移工監護人充當「牛頭」，利用空殼公司不實申請移工配額，向移工收取高額代辦費，再仲介給各雇主收取仲介費，每年粗估獲利約1700萬元。勞工局會同新北市專勤隊、蘆洲警分局執行3波查緝行動，共查獲主嫌魏男、張女等9名非法仲介，33名非法雇主、77名移工及31家企業社，訊後依詐欺、背信、偽造文書、非法仲介營利等罪嫌送辦。

勞工局例行訪視時，接連發現有部分移工每到要訪視前，又已轉換到下一個雇主，另有部分移工長期處於等待轉換雇主的狀態，遂與新北市專勤隊深入調查，發現不法仲介業者與部分不肖雇主成立空殼公司，以雇主名義將移工申請來台，向移工收取高額仲介費，再將移工引介到其他雇主處非法工作。

據了解，魏男2019年成立人力資源公司，並與公司部分成員成立空殼企業社，將親友納為人頭勞工，虛辦勞保衝高投保人數，申請超額移工配額，更找來合法移工監護越南裔張姓女子招募同鄉，再向移工收取高額代辦費2萬元，每月另收取1500至1800元服務費，以此方式操作3年餘，獲不法利益高達5000餘萬元。

勞工局長陳瑞嘉表示，雇主申請移工只能為該雇主從事法定許可的工作，以本人名義聘雇外國人為他人工作，或聘僱未經許可、許可失效或他人所申請聘雇的外國人，均已違反就業服務法的規定，最高可處罰鍰75萬元，勞動部也會管制申請聘僱移工的名額。呼籲有申請聘僱移工的雇主，切勿以不實人頭投保勞工保險來增加聘僱移工的配額，如遭查獲，除了最高可處罰鍰150萬元，也會被管制移工名額。