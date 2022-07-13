Y2K風格代表Dua Lipa私服、拍攝、演出都經常穿Blumarine的服裝。（摘自Blumarine IG精選）

TWICE 娜璉近期推出solo歌曲《POP！》，將此一造型作為本次打歌服之一。（摘自STUDIO CHOOM YT頻道）

才女歌手Karencici雖未能拿下金曲歌后，不過在金曲獎上貢獻兩性感造型，也成功締造網路話題，其中在金曲舞台上的牛仔蝴蝶造型上衣，韓國女團TWICE 娜璉也有同款打歌服，除此之外杜娃·黎波（Dua Lipa）、貝拉‧哈蒂德（Bella Hadid）、韓國女團BLACKPINK Jennie都也都曾於社群平台上分享同款服飾，讓整個時尚圈掀起一波蝴蝶風潮。

說到蝴蝶上衣的性感造型，許多人應該都會聯想到瑪麗亞·凱莉在 《VH1‘s Divas 2000： A Tribute to Diana Ross 》的水晶蝴蝶上衣，同時也奠定2000年的時尚風潮，近年Y2K美學自前幾年吹起以來至今熱度未減，由瑪麗亞凱莉等人帶起的蝴蝶圖案，也成為此一懷舊風下的強烈元素之一，從去年韓星、歐美名媛明星們熱愛的蝴蝶妝、飾品、濾鏡便可觀察到此一現象。義大利名牌Blumarine 2022春夏系列中便大量運用此一元素，將此一元素貫穿上衣、牛仔褲、鞋履、腰帶等，其中一間牛子蝴蝶造型上衣，深受亞洲、歐美明星喜愛。

除了Blumarine以外，不少時尚品牌如香奈兒、Alberta Ferretti 等，在2022春夏系列中也有推出融入蝴蝶造型的服飾，前者在秀上請模特們穿上印有彩色蝴蝶印花雪紡上衣、裙裝等，後者則推出了鏤空服裝，以昆蟲模仿的形狀打孔，以及帶有拖尾絲綢鑲片的圖案吊帶背心，營造出飛行的錯覺。