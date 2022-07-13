女騎士騎租來的重機撞車後，其受損重機預估維修費用出爐。

上月底下午3時許，新北台64線快速道路上，有名黑絲襪女重機騎士，因閃避減速車輛不及，直接撞上前車並連人帶車向前翻滾一圈，還遭重機壓到，身體不適的趴跪在地上，然而女騎士的重機是租來的，出租的車行也低調回應，車體受損嚴重，預估維修費用需數10萬元。

臉書社團「爆廢公社」流傳1段29秒影片，影片中車禍發生在新北台64線快速道路上，有名重機騎士發現前方汽車減速，便快速向右閃避離去，然而，後方1輛黑絲襪重機女閃避不及直接撞上，連人帶車向前翻滾一圈落地，落地後疑似還遭到機車壓到，女騎士翻起身來，看似撞擊後身體不舒服，四肢趴跪在地上。

女騎士騎租來的重機撞車後，其受損重機預估維修費用出爐。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

這起車禍意外，網友見影片也紛紛回應「看著就好痛」、「還好貨車有閃，很驚險」、「原來是痛得站不起來」、「跟車意外多」、「穿那樣騎重機，是想被路人拍？」、「不會控制不會保持距離不會防禦駕駛，硬要學人騎重機」、「貨車也是好身手阿」。

據《ETtoday新聞雲》報導，車行表示，女騎士是常客，每次租Aprilia RS660都是「當天租還」，租金為1700元，重機新車要價59.8萬元，如今，車子受損嚴重，預估要和女騎士求償數10萬元；中和警方則表示6月22日下午3時許女騎士因煞車不及追撞前車，雙方均無酒駕，女騎士也送往新莊台北醫院。