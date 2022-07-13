彭佳慧13日出席演唱會記者會，期待與粉絲見面。（劉宗龍攝）

金曲歌后彭佳慧將於10月1日在台北小巨蛋舉行「怎樣RUN WILD」演唱會，13日出席記者會。她的好友黃嘉千近來與老公夏克立爆出婚變，有送上關心？她低調說：「我們朋友有我們朋友的關心，人家家務事問我幹嘛。」

她更霸氣當場清唱她的歌曲〈關你屁事啊〉，並補充說，「家務事由當事人說出來比較好，絕對不是旁邊的人來發言。」她時隔5年第3度攻蛋，近期加強運動備戰演出，小8歲的男友Ken會到場支持？她僅表示，男友是餐飲業的上班族，現在疫情過後餐飲業復甦，工作很忙碌，她不會特別叮嚀男友要留下當天空檔，「這件事情應該不用講，他自己去安排，不用特別交代」，並透露男友同樣愛唱歌，但不會特別私下點歌。

她現在除了忙籌備演唱會，還要照顧正在放暑假的3個兒女，幽默形容，「孩子的校門開比鬼門開還恐怖」，每天忙著替孩子安排課程、接送上下課，還會邀請孩子一起陪她練唱，時間滿檔，她無奈說：「朋友都約不到我，我不能出去吃晚餐，因為孩子要有規律生活。」

她出道26年唱紅許多夯曲，感性說，原本是去年要舉行演唱會慶祝25周年，但因為疫情延期至今年，還預告這次演出有令人驚喜的歌單，演唱會嘉賓也正在邀請中，透露，最想邀來的夢幻嘉賓是劉德華，她憶起在1998年與劉德華於高雄市立體育館演唱會上牽手合唱〈願牽你的手〉，她當年是歌壇新人，自認沒有表現很好，如今希望能有機會與劉德華同台再現經典。