無尊今（13日）為自創手搖飲品牌「無飲」新產品開箱站台。（無飲提供）

無尊今（13日）為自創手搖飲品牌「無飲」站台，他結束《全明星運動會2》之後，自爆復胖5公斤，目前80公斤，否認「幸福肥」，原因是每天得試不同飲料、調整味道，直呼：「這是職業傷害。」無尊口中的「好朋友」阿喜前陣子確診康復後有後遺症，他得知她吃東西沒味道及味覺變了，便跟她說：「我的飲料妳就要喝超甜的。」

31歲的無尊談到結婚生子，認為一切順其自然，「我媽說對於結婚跟交女朋友一切都不要太急、太趕。」笑稱自己還比較急。會因宗教關係不能「先有後婚」嗎？身為基督徒的他說：「我覺得就算有小孩也沒關係，因為小孩也是上帝給的，都不排斥，當然我覺得時代在變，心裡保持善良，那個信仰在就好了。」但仍比較希望「先婚後有」。

無尊投資「無飲」手搖飲3年半，已有16家加盟店，個人部分投資超過百萬，目前內部員工約10人，月開銷5、60萬，主要是廣告費，坦言：「一路走來遇過很多問題。」直言開店不容易。

他自曝遇過奇葩員工，來應徵竟是為幫他驅邪，「我那時做鬼屋節目，他說我身上跟了很多不乾淨的東西，有很多晦氣。」結果對方替無尊做了詭異的驅魔儀式後就迅速離職，原因是「緣分已盡」，令他至今傻眼。