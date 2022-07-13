女星邵岱兒在2016年受邀節目《綜藝玩很大》當來賓，擁有天使臉孔和魔鬼身材外，更以大方的談吐受到注意，引起網友熱搜，發現她居然畢業於哥倫比亞大學金融系，被封為「學霸女神」；近日邵岱兒分享清涼照，穿上連身泳衣，開了5個大洞傲人身材全現形。

邵岱兒多年前因為上節目爆紅，她沒有太大野心發展演藝事業，反倒是更積極經營自創品牌，她本人就是最好的代言人；今（13日）邵岱兒在IG曬出身穿粉橘色連身泳衣的辣照，透露是今年最新款，超級滿意地說，「好喜歡啊」。

不過，邵岱兒當起自家產品的模特兒，才是讓網友們「好喜歡啊」，她身上的連身泳衣開了5個大洞，讓她的傲人雙峰、螞蟻腰和蜜桃臀全被看光，下身部分開高衩的設計，更是讓人看了臉紅心跳。

邵岱兒目前30歲，畢業於哥倫比亞大學金融系（UBC），不僅會讀書也愛做菜，還擁有西餐烹調丙級技術士證照，打破一般人對美女的印象，又是學霸還進得了廚房。