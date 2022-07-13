大陸國務院總理李克強13日主持召開國務院常務會議，部署加力穩崗拓崗的政策舉措，確保就業大局穩定。根據央視報導，該會議指出，要保障勞動者平等就業權利，嚴禁在就業上歧視曾經新冠病毒核酸檢測陽性的康復者，對此類歧視現象發現一起嚴肅處理。

會中指出，就業是頭等民生大事、穩經濟大盤重要支撐。有就業才能創造財富、增加收入，進而帶動消費、拉動經濟增長。今年以來，各地各部門貫徹黨中央、國務院部署，加力落實穩就業政策，6月就業形勢較4、5月好轉。但穩就業任務依然繁重，要堅持就業優先，以發展促就業，以穩就業支撐經濟加快恢復。

而會議中也要求多措並舉擴消費，確定支持綠色智慧家電消費的措施。因此要加快釋放綠色智慧家電消費潛力。在全國展開家電以舊換新和家電下鄉，鼓勵有條件地方予以資金和政策支持。實施中要維護全國統一開放大市場，保障公平競爭。支持發展廢舊家電回收利用，提升資訊網路、電力等基礎設施對家電消費的支撐能力。

會議指出，地方政府要承擔穩就業主體責任，確保實現就業目標。會議指出，靈活就業能有效促進就業，也有利於激發市場活力和社會創造力，要強化保障和服務。