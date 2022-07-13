女星賴慧如演藝事業橫跨唱片和戲劇，從歌唱選秀節目《明日之星》打開知名度，近年則積極朝戲劇發展，她接連在八點檔《多情城市》、《黃金歲月》都有演出，深受不少粉絲喜愛，第33屆金曲獎以《愛毋是一種罪》入圍最佳台語女歌手獎，紅毯上身穿黑白撞色禮服，斜露肩設計還在胸口處開到腰間，火辣化身令人想犯罪的存在，不過有酸民批她禮服沒有美感，前輩陳美鳳出來幫忙講話，賴慧如本人神隱10天後終於出來發聲。

賴慧如今（13日）在facebook發文：「謝謝大家的關心，我不是因為被網友批評戰服而神隱啦」，她提到這幾天都忙著錄音工作，所以沒有發文，同時也向大前輩陳美鳳表達謝意：「在這邊真的謝謝美鳳姐替我發聲與鼓勵，也謝謝很多粉絲們的支持跟鼓勵」，賴慧如說可以理解每個人喜好的不同，強調：「有人不喜歡不代表沒有人喜歡，只是每個人的想法都不一樣」。

雖然有網友不喜歡禮服，但她表示：「但我很喜歡，謝謝林卉淇老師設計的禮服穿在我身上，我覺得好看，覺得喜歡，就不必在意不喜歡的人的眼光，但謝謝你們的指教，更謝謝所有愛我，支持我的人給予的鼓勵」，賴慧如坦言既然選擇當公眾人物，就願意接受大眾給予的指教，沒有人是完美的，但她會盡力做到最好，也勉勵自己未來有一天能像美鳳姐一樣，幫助更多的人。