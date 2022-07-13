金喜善在《再婚上流》中對破壞自己婚姻的女人進行復仇。（Netflix提供）

李玹旭在《再婚上流》中再婚對象的目的其實是要找尋商業夥伴。（Netflix提供）

韓劇《再婚上流》以韓國上流社會的婚姻「生意」為主題，描述在層峰級婚友社「雷克斯」裡發生充滿緋聞、慾望和復仇的故事的，今（13日）於首爾舉行記者會，女主角金喜善被問到出道30年首次挑戰OTT作品，與之前的作品有何不同時，個性大剌剌的金喜善一聽到「出道30年」立刻佯裝生氣，搞笑瞪大雙眼並跺腳指著記者一副「大不敬」提到敏感數字的模樣，主持人朴京林趕緊打圓場說就是出道至今擁有豐富經驗的意思，金喜善隨後也笑彎了腰，隨即回答不用趕著拍戲這部分很棒，劇中有一場派對場面其實花了10天拍攝，且演員之間也有很多對手戲，若像以往拍ON檔電視劇的話就得趕快拍完會很辛苦，這次幸虧有導演與製作單位的關照，才能以充裕的時間舒服地拍攝。

該劇描述金喜善飾演的「徐慧升」原本有個幸福美滿的家庭，隨著丈夫在外有了小三「眞婑熙」（鄭釉珍飾）而破裂，金喜善為報復將丈夫逼向死亡，最終決定參加「崔兪善」（車芝燕飾）所開設的層峰級婚友社「雷克斯」，誓言要毀掉小三的幸福，但也意外認識了頂級「黑色會員」李亨株（李玹旭飾），並與舊識「車碩珍」（朴勳飾）重逢，展開一場刻骨銘心的新戀情。被問到與劇中角色的相似程度，金喜善直呼自己和「徐慧升」的個性截然不同，雖然很想進行痛快的報仇，但女主角卻是一步一步地進行報仇也是非常有趣。在《我的上流世界》飾演李甫英渣男老公，讓觀眾氣得牙癢癢的李玹旭，這次飾演的離過一次婚，找再婚對象的目的其實是要找尋商業夥伴，他幽默表示現實中的自己沒像角色那樣有錢，而這點就是自己和角色最大的不同之處了。

這次飾演惡女，已有心理準備被觀眾痛罵的鄭釉珍，坦言自己也知道在劇中可說是「罪孽深重」，至少犯下8項重罪，她笑喊在讀劇本時的確有想過「有必要做到這種地步嗎」，也認為該角色是最坦率表達慾望的人物。而外型霸氣、音樂劇演員出身的車芝燕感恩金喜善待她親切熱情，覺得光是能讓像金喜善這様的大明星叫自己的名字就充滿了榮幸，金喜善則透露之前就喜歡車芝燕的音樂劇演出，以為她是演起戲來充滿領袖魅力的女神，沒想到本人其實呆萌可愛，還很愛撒嬌聊天，跟演戲的她完全不同。

有趣的是，在劇中和金喜善是死對頭的鄭釉珍，在拍戲前就聽說對方的嗓子有點狀況，所以還特別準備了藥要送給金喜善，演唱經驗豐富的車芝燕也給了金喜善許多自己之前吃過有效果的藥和喉糖，讓現年45歲的金喜善苦笑道「已到了邊吃藥邊改善身體健康的年紀」。導演金廷珉也不忘爆料已婚的金喜善竟然在半夜3點傳訊息給他表達心意，原來是當時該劇已經拍到後半段，忙碌的導演有時會乾脆睡在車裡，結果半夜點收到金喜善傳來的訊息告訴他「我一輩子都不會忘了『徐慧升』這個角色」，讓導演感動地表示，儘管早就知道金喜善在演員群之間很受歡迎，這次更深刻感受到她在工作人員之間也相當受歡迎的原因。

而劇中是情敵關係的李玹旭與朴勳，在過往演話劇時就已認識，但在媒體面前「合體」還是第一次，以前關係就很好的2人希望未來還會有機會一起演戲，李玹旭更笑稱只要把他倆當作「阿呆與阿瓜」就好，而2人今在記者會的座位中間剛好坐著金喜善，更乾脆現場直接隔著金表演「隔空接吻」展現好交情以及調皮的一面，讓「共同情人」金喜善夾在中間可說是哭笑不得。《再婚上流》共8集，將於本周五（15日）下午3點在Netflix獨家上線。