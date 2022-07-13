《2022中國好聲音》近日宣布最新豪華導師陣容，包括情歌天后梁靜茹驚喜加盟，她首度擔任選秀節目導師，還有李榮浩、李克勤、廖昌永3位男導師坐鎮。此外，特別的是，天王劉德華將以「見證人」的身分參與新一季《好聲音》的消息更讓所有觀眾相當興奮，隨即在網路上掀起熱論。

對此，劉德華所屬經紀公司13日證實劉德華將「確定會出席」，並解釋擔任「見證人」，主要是「見證新十年《好聲音》第一期開場的起步，和最後一期總決賽現場見證冠軍的誕生。」令粉絲十分期待在節目中見到劉德華帥氣現身。