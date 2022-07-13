許多人跟另一半相處時，有時可能會不由自主的作些舉動，想要更添進彼此關係。一名女網友表示，男友好像一天到晚都很色，像是見面握手時就會「站起來」，甚至握手時還差點「流出來」，讓她不知道該說是困擾還是幸福。不過許多網友看了之後，指出其實不只男生，「女生也會的」。

原PO在Dcard發文表示，她和男友交往3年，「最近發現男友好像一天到晚都很色，不知道該說是困擾還是幸福的負擔」，接著她開始列舉，第一點是男友自己透露，每次若稍微1個月以上沒見面，兩人見面時男友都會下體充血、走路要駝背，甚至牽手時還會走得比較慢，「他瞬間感覺前列腺液之類的要跑出來」。

第二點則是遠距視訊時，男友講不到3句就會開始講說很想做些色色的事，見面後也是不到3秒手就開始不安分亂摸她，完全不顧地點在哪，兩人因此訂下在家才能摸的規定；第三點則是最近視訊時，原PO做了握拳上下的動作，男友卻聯想成是想要幫他色色，讓原PO有點無言的說「男生真的都是這樣嗎？」

對此，許多網友紛紛回應「剛開始交往，確實男性可能小頭控制大頭，如果有做過生物實驗，某些哺乳類雄性是靠性佔有雌性」、「我跟男友每天聊天都會歪掉（到處亂摸也是一定要的），我開黃腔的比例還比男友高，所以不是男生都這樣，女生也會的」、「我跟我男友也遠距，而且跟原PO一樣聊沒幾句就歪掉，有時候是我先提，有時候是他先提啦，不過就是我們之間的小情趣」。

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