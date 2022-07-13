為強化演習工作成效，統一觀念與作法，桃園警分局邀請機關單召開協調會。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

為強化演習工作成效，統一觀念與作法，桃園警分局邀請機關單召開協調會。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

為強化演習工作成效，統一觀念與作法，桃園警分局邀請機關單召開協調會。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

為強化演習工作成效，統一觀念與作法，桃園警分局邀請機關單召開協調會。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

「萬安45號」演習將於25日下午登場，桃園警分局為強化演習工作成效，邀請轄內各機關學校開協調會，並提醒民眾仍要戴口罩，並聽從指示防空疏散避難，各公、民營工廠照常營運，但要關閉門窗及實施人員管制。

111年度軍民聯合防空「萬安45號」演習，北部地區訂於本7月25日(星期一)13時30分至14時舉行，為強化演習工作成效，統一觀念與作法，桃園警分局邀請桃園區公所、桃園市政府消防局、桃園憲兵隊、國道公路警察局、轄內民防、義警、里長、學校等機關單位，13日10時在分局5樓禮堂召開協調會，區長洪清淵、警察局民防管制中心主任池文光及民防中隊長高世嘉等人亦親自與會指導。

本年度萬安演習，採有預警、分區同時段方式實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通管制及災害救援演練，因受「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情影響，演習期間仍應遵守中央疫情指揮中心防疫規定佩戴口罩。演習地區內所有機關、學校、國軍部隊及民眾均應共同參與，演習時，所有行人、車輛須接受軍、憲、警察及民防人員引導，逕行防空疏散避難，各機場、港口之飛機、船舶、鐵路、高（快）速鐵、公路及捷運車輛，均照常起降、靠離與行駛，其下飛機（船舶、車輛）旅客、接送親友與下交流道車輛，仍須實施防空疏散避難，各公、民營工廠照常營運，但須關閉門窗及實施人員管制。

分局長黃富村表示，演習視同作戰，「多一份防空準備，減少一分災害」，烏俄戰事未歇，戰爭造成家園破碎，平民躲避飛彈與炮彈已是家常便飯，另近年來中共增強解放軍的海空軍力及共機不斷擾台，對台灣的安全防衛，形成極大的壓力。各與會機關代表及人員，均表示將全力配合萬安演習相關事項，希望透過本次演習，加強國人對於相關避難措施了解及應配合事項，提升全民自我防衛意識。