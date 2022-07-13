民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，外界都等著看台大怎麼處理。中廣董事長趙少康12日認為現在民進黨很有把握、胸有成竹，甚至分享了台大政治系教授石之瑜的觀點，「林智堅論文根本查不出名堂」；前立委沈富雄表示，如果這種事情真的發生，那他會帶上歷屆台灣大學畢業的學生起來遊行。

趙少康12日在網路節目《少康戰情室》中表示，對於林智堅台大論文抄襲疑雲的案子，他舉出石之瑜的說法「根本不必進行了，根本查不出名堂」，質疑「今天台大哪個教授敢做委員？一個是所有的經費都掌握在教育部手裡，第二個陳明通是國安局局長」。趙少康也提到，現在負責審定林智堅抄襲案的審查委員會召集人蘇宏達，曾在「故宮議題」上批判蔡政府，因此被「查水表」，是民進黨用政治力干涉學術的證明之一，教授們現在嚇得要死。

趙少康提及，依照「國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」規定，認定論文抄襲需要三分之二以上委員出席、三分之二出席委員同意才能成立，門檻很高，這也讓趙少康直言「難怪民進黨老神在在，胸有成竹，認為通不過」。

沈富雄卻不以為然，認為要對台灣的民主有信心，甚至更撂下狠話，「如果真的如你所講，那我覺得歷屆所有台灣大學畢業的學生，要起來日夜遊行，沒完沒了」，最後沈富雄也拍胸脯保證「沒問題，我來帶頭」，趙少康回應「你只要帶頭，我就追隨你」。