中華女足年初在亞洲盃未能取得世界盃門票，女將們揮去陰霾，積極備戰7月19日登場的東亞盃，力拚亞洲強權中、日、韓，也將此次賽事作為邁向明春世界盃最終資格附加賽的前哨戰，同時檢驗亞洲盃後的訓練成果。

本次面對中國大陸、日本、南韓等強敵，第3次帶領中華隊的總教練顏士凱最大的目標就是「追求好的防守」，他表示，「回顧年初的亞洲盃，球隊的攻擊沒有問題，防守若能做得更好，勝算會更高。這批球員很努力但缺乏溝通，要求她們要在場上進行溝通。」他還提到：「東亞盃最主要的目標為中國，中華隊與中國的差距最小，希望能跟中國拚一下。」

這次26人出賽名單少了資深球員王湘惠、李綉琴等人，以年輕跟中生代的球員為主，顏士凱提到：「這批球員很年輕很有才華，但缺少國際賽的經驗，所以這次的陣容在三條線後中前都找了有資歷的球員來帶領球隊。」結合老將與新秀選手，特別是隊長賴麗琴以及新秀蘇育萱，相信在她們的合作下能與列強抗衡。

中華女足16日特別安排與日本J1球隊進行訓練賽，讓女將們試試水溫。曾旅日的蘇育萱提到：「剛剛教練說了才知道要跟日本J1球隊交流，我很期待，雖然實力與日本差距還很大，還是希望隊友們能團結一心一同對抗。」

中華女足14日赴日參加東亞盃4強決賽，中華足協送上象徵「進球」的巧克力花束，盼木蘭女將踢出佳績。（中華足協提供）

這次東亞盃4強決賽，是中華女足繼2010、2019年之後，第3度因北韓退賽而遞補參加，過去兩屆都3戰盡墨且尚未進球。本屆中華隊將於20日首戰大陸、23日對地主日本、26日遭遇南韓。

中華女足隊長兼女足工會理事長的王湘惠因踝傷缺席東亞盃，但她仍舊心繫隊友，表示年初女足赴印度出征亞洲盃，受當地疫情的影響，隊中不少球員確診，加上當時保險不夠完善，她提到，「除了女足能和男足一樣擁有一致的出場費，對於女性球員來說是很大的支持與激勵外，此次東亞盃，女足工會和足協積極洽談保險，希望能保障球員的權益。」

此次盃賽中華足協也做好準備，理事長邱義仁表示：「東亞盃足協派出12至15名工作人員隨隊在後勤上提供支援，同時也努力將國家隊出賽規格標準化，待遇能不斷提升，希望讓國家隊選手無後顧之憂地專注在賽事。」