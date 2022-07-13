高雄市致力減少黑數，透明面對通報數字，積極處理校園霸凌案件。（高市府提供／楊舒婷高雄傳真）

國民黨高雄市長參選人柯志恩13日在臉書PO出高雄霸凌成案數，在六都之中，高雄「一枝獨秀」，個案數翻倍上升，更直批「高雄市長陳其邁有沒有意識到高雄霸凌的嚴重度？」對此，高雄市教育局長謝文斌反嗆，柯志恩是在「倒果為因」，恐打擊校園第一線人員反霸凌工作的士氣。

柯志恩在臉書指出，6都校園霸凌的成案數字，高雄竟一枝獨秀從107年18案到109年成長到32案、快1倍，去年又翻倍到65案，反觀新北市從3、40降到19案，台北市維持15案上下，台中和台南大約20幾案。她直問「陳其邁有沒有意識到高雄市校園霸凌的嚴重度？」，並提出應盡速補足專業輔導人力的政策。

對此，謝文斌攤開數字駁斥，從109年成案33件、不成案93件，合計126案，成案比例26％，至110年度成案68件、不成案249件，合計317案，成案比例下降至21％，要柯志恩別拿成案數來「倒果為因」，更會打擊到校園第一線人員反霸凌的士氣。

謝文斌說明，高雄市針對全市輔導人力都配合國教署專任及兼任輔導教師設置基準，依法逐年配置，目前專輔教師已聘354人、111學年度擬增置21人、社工師及心理師已聘60人，並加碼補助校內兼任輔導教師減授課節數，證明高雄市致力減少黑數，透明面對通報數字，積極處理校園霸凌案件。