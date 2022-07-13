金鶯13日以4比2戰勝小熊，寫下近期9連勝，成功以44勝44負攀上5成勝率。這同時讓美聯東區成為本季最恐怖的戰區，因為金鶯是墊底球隊，也就是全部5支球隊都達到5成勝率！大聯盟官網指出，這是在1994年引入外卡制度以來第4度在7月中旬之後出現這種情況。

美東目前以洋基61勝26負居首位，光芒47勝40負居次，紅襪47勝41負，藍鳥46勝42負，加上剛達到5成勝率的金鶯，可以看出今年美東戰火有多麼激烈。前一次出現這種情況是在2012年例行賽中途，同樣是在美東，當時洋基、金鶯、光芒殺到季末都維持在5成勝率，藍鳥與紅襪在下半季急速衰退。

陳偉殷當年離開金鶯在自由市場取得豐厚合約，除了他是先發左投，另一個重要原因是他在美東火藥庫生存了4個球季都投出5成勝率。去年球季美聯東區「4隊90勝」，斯人獨憔悴的金鶯苦吞110敗，沒想到這麼快就振作起來，讓球迷相當興奮。

至於打到例行賽結束都是「全員5成勝率」也發生過一次，那是在2005年國聯東區，勇士90勝72負、費城人88勝74負、馬林魚83勝79負、大都會83勝79負、國民81勝81負，第一名勇士和最後一名國民僅有9場勝差。