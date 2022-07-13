羅杰杜彼（Roger Dubuis）台北101店擴大開幕，呼應全球巨賈富豪爭相挑戰太空旅行的風潮，從國外引進「無重力展示櫃」，展示的腕表可以懸浮在半空中，十分神奇，受邀擔任剪綵嘉賓的蔡詩芸與高爾宣在現場親眼目睹飄浮腕表的奇景，也忍不住嘖嘖稱奇，直盯表櫃細究原理但不得其果，直呼：「我晚上會睡不著覺！」。

羅杰杜彼（Roger Dubuis）台北101店擴大開幕，呼應全球巨賈富豪爭相挑戰太空旅行的風潮，特地從國外引進「無重力展示櫃」，腕表可以懸浮在半空中，十分神奇，受邀擔任剪綵嘉賓的蔡詩芸與高爾宣在現場親眼目睹飄浮腕表的奇景，忍不住嘖嘖稱奇，直盯表櫃細究原理但不得其果，直呼：「我晚上會想到睡不著覺！」。

羅杰杜彼以設計風格前衛大膽著稱，並勇於挑戰極限、致力研發先進高科技，「無重力展示櫃」抵抗地心引力的設計，與製表大師為了追求計時精準，不斷研發製表技術對抗地心引力的不懈精神不謀而合，別具意義。

蔡詩芸笑說她是典型的牡羊座，有任何疑問非得打破砂鍋問到底，對於「無重力展示櫃」非常好奇，但又得不到解答，心想今晚可能要想破頭了。

羅杰杜彼引進來台的「無重力展示櫃」.，腕表如飄浮半空中。（Roger Dubuis提供）

蔡詩芸為了出席羅杰杜彼活動，不僅塗白色指甲油襯托手腕的王者系列鏤空飛行陀飛輪腕表，還向老公王陽明討教腕表知識，她笑說自己是個「BOSSY WIFE」（悍妻），買表有她自己的想法，王陽明雖是「勸BUY達人」，但她只會參考、不會全然接受。

提到王陽明的「勸BUY」，高爾宣非常有感，他笑說3年前他因歌唱事業小有成就、也賺了錢，但心靈有點空虛，又沒什麼嗜好，於是聽了王陽明的建議開始收藏腕表，自此經常收到王陽明的簡訊，分析什麼表可以買、什麼表會增值等，一腳踏進腕表收藏圈。

羅杰杜彼全新開幕的台北101店除了引進全台唯一的「無重力展示櫃」外，並別出心裁在店內打造長達4.5米的鑑賞吧台，搭配巨形星星裝飾的燈光背景，充滿時尚氛圍。

羅杰杜彼王者系列Excalibur Monobalancier黑色陶瓷單擺輪腕表，201萬元。（Roger Dubuis提供）