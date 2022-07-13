民進黨桃園市長參選人林智堅遭爆抄襲論文，台大與中華大學皆受理檢舉，將進行審查，台大校長管中閔昨(12日)更是首度表態，表示審查「不會含糊以對」，對此林智堅僅回「沒有其他回應」，就快速離開現場。

林智堅論文門重創台大校譽，就連校內同學也嘲諷國家發展研究所淪為政客洗學歷專用，對此管中閔表示，學術倫理、誠信是基本原則，台大會堅持標準，不會含糊以對，承諾調查完畢將立即公布結果。

林智堅今(13日)前往台日交流協會悼念安倍晉三，遭媒體圍堵，詢問對於管中閔言論看法，林智堅僅表示，相關問題之前記者會都已說明清楚，「沒有其他回應」，接著說沒有安排受訪行程，快速離開現場。

巧合的是，除了台大校長管中閔外，此次論文審查關鍵在於社科院院長蘇宏達教授身上，2人正巧都曾受過蔡政府迫害。管中閔當年因就任台大院長時，遭蔡政府強力杯葛，導致延遲整整1年才接任，還是在時任教育部長葉俊榮認為卡管無正當性，突襲式「勉予同意」放行，讓總統蔡英文氣得跳腳，大喊「相當錯愕」。

蘇宏達則是當年不滿蔡政府故宮政策，質疑試圖消滅故宮文化，竟遭移送法辦。偵訊過程中，員警甚至吐出調查局三字，讓他質疑事件不單純，根本是打壓言論自由。如今蘇宏達成為論文審查會召集人，本人也稱「此事嚴重影響社科院學術聲望，將全力捍衛到底」。