大陸海峽論壇昨在廈門開幕。對此，陸委會表示，中共長期以來企圖透過交流統戰平臺，宣傳根本不符臺灣民意期待、矮化臺灣的政治主張，毫無意義、也是徒勞無功。呼籲各界認清其兩面手法，共同維護臺灣整體利益。

陸委會重申，臺灣民眾及國際社會並不接受北京當局定義「一中原則」的「九二共識」，臺灣從來不是中華人民共和國的一部分，兩岸互不隸屬才是客觀現狀與事實。

陸委會稱，中共持續對臺軍事威脅及滲透分化，破壞臺海和平穩定，已引起臺灣人民反感及國際社會高度關注。呼籲各界認清其兩面手法，共同維護臺灣整體利益。