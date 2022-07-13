大陸海峽論壇昨在廈門開幕。對此，陸委會表示，中共長期以來企圖透過交流統戰平臺，宣傳根本不符臺灣民意期待、矮化臺灣的政治主張，毫無意義、也是徒勞無功。呼籲各界認清其兩面手法，共同維護臺灣整體利益。
陸委會重申，臺灣民眾及國際社會並不接受北京當局定義「一中原則」的「九二共識」，臺灣從來不是中華人民共和國的一部分，兩岸互不隸屬才是客觀現狀與事實。
陸委會稱，中共持續對臺軍事威脅及滲透分化，破壞臺海和平穩定，已引起臺灣人民反感及國際社會高度關注。呼籲各界認清其兩面手法，共同維護臺灣整體利益。
大陸海峽論壇昨在廈門開幕。對此，陸委會表示，中共長期以來企圖透過交流統戰平臺，宣傳根本不符臺灣民意期待、矮化臺灣的政治主張，毫無意義、也是徒勞無功。呼籲各界認清其兩面手法，共同維護臺灣整體利益。
陸委會重申，臺灣民眾及國際社會並不接受北京當局定義「一中原則」的「九二共識」，臺灣從來不是中華人民共和國的一部分，兩岸互不隸屬才是客觀現狀與事實。
陸委會稱，中共持續對臺軍事威脅及滲透分化，破壞臺海和平穩定，已引起臺灣人民反感及國際社會高度關注。呼籲各界認清其兩面手法，共同維護臺灣整體利益。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。