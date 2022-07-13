由於南方雲系北移帶來水氣，明（14）日南部及東南部地區斷斷續續有陣雨出現，不過其他地區仍是多雲到晴的天氣，另外4地也已發布高溫資訊，其中花蓮為紅色燈號，高溫恐飆破38度。氣象主播戴立綱說明，台南、高雄、屏東三地早晚會出現局部性陣雨，民眾外出記得攜帶雨具。

戴立綱說明未來天氣變化。（中視新聞）

戴立綱在YouTube頻道「上知天文下知地理-我是戴立綱」說明，今晚開始台南、高雄、屏東會出現局部性陣雨，且不僅限於中午，早晚都有機會，午後山區可能會有濃霧，提醒北部民眾小心別中暑，南部民眾小心局部雨；另外由於月亮軌道靠近地球，這兩天大潮狀況明顯，雲林、嘉義、高雄、屏東等沿海低窪地區要多注意大漲潮、大退潮的狀況。

由於南方雲系影響，南部及東南部地區斷斷續續有陣雨出現。（翻攝自中央氣象局）

中央氣象局指出，明日南部及東南部地區斷斷續續有陣雨出現，其他地區為多雲到晴，感受高溫炎熱；午後在各山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，其中南部地區及各山區有較大雨勢出現的機率。

溫度方面，晚清晨各地低溫為26、27度左右，而白天各地高溫普遍為33至35度，局部地區溫度還會再更高一些，在大台北及宜蘭、花蓮地區可能來到36度以上，而花蓮縱谷甚至可能連續達到38度左右，因此氣象局也對台北、新北發布黃色燈號，宜蘭縣為橙色燈號，花蓮縣為紅色燈號。另外基隆北海岸、台南、高雄、屏東、台東沿海地區年度大潮，漲潮期間，沿海低窪區域請注意海水倒灌、局部淹水等現象。