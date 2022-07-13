通膨嚴峻，美國周三（13日）公布消費者物價指數（CPI），年增9.1%，遠超經濟學家預期的8.8%及前值8.6%。消息一出，美股盤前斷崖下殺，道瓊期貨指數從原漲逾百點急殺，一度暴跌超過400點，那斯達克100指數期貨跌逾2%。

美國勞工部公布，6月CPI年增9.1%，高於市場預期的8.8%及前值8.6%，續創40年來新高；而扣除能源和食品等波動劇烈的核心CPI則年增5.9%，同樣高於市場預期的5.7%，但低於前值的6%。

消息曝光後，道瓊期貨指數翻黑大跌318.9點，跌幅1.03%，暫報30662.4點；那斯達克100指數期貨重挫267.6點，跌幅2.28%，報11477.4點；標普500期指下跌1.57%，報3758.7點。

歐洲股市跌幅擴大，德、英、法股齊一路下挫，德國DAX指數重挫228.5點，跌幅1.77%，報12676.98點；法國巴黎指數下跌104.19點，跌幅1.72%，報5940.01點；英國股市下跌91.85點，跌幅1.27%，報7118.01點。