微風董娘孫芸芸兼具美貌與時尚品味，被公認為「台灣第一名媛」，即使44歲仍保有少女般顏值以及姣好身材，經常擔任自家百貨活招牌，育有一對子女的她，日前才因飛赴澳洲探望兒女，曬出一身比基尼辣照，引起網友驚嘆不已，近(12日)孫芸芸趴地更新近照，襯著小麥肌膚露出驚人曲線，雙峰堅挺傲人。

孫芸芸12日在IG貼出幾張美照，照片中，她換上高雅細肩帶禮服，放下一頭烏黑亮麗的長髮，兩手靠在地面上，盡情展現凹凸有致的魔鬼身材，只見44歲的她身體毫無一絲贅肉，很難想像她已經是位2寶媽，舉手投足散發名媛氣質，高貴又自帶氣場，很難讓看見的人忽視。

孫芸芸禮服下擁有令人稱羨的身材。(圖/孫芸芸 IG)

孫芸芸好身材看不出已是2寶媽。(圖/孫芸芸 IG)

臉上畫著精緻妝容的孫芸芸，趴在地板時被布料包裹住的胸器懸在半空之中，布料之外則透出小麥色的漂亮肌膚，搭配全圖一同觀賞全身都是重點，不過其實孫芸芸想秀的是耳環，在IG寫下「hi，重點在耳朵」，大家這才突然搞懂她想表達的重點，然而留言區卻早已大歪樓。

作為台灣第一名媛的孫芸芸成名已早，IG合計擁有102萬人追蹤，網友瘋狂大讚她的外貌：「妳整個人都是重點」、「眼睛好美沒辦法專心看耳朵」、「怎麼知道會把重點放錯啦」、「我都在看妳的臉好美啊」、「我長了生孩子了妳還是這麼美」、「整個迷住美了一輩子」、「怎麼看都不像是做媽媽的人」，再度引發話題。