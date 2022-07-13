夏日來臨，許多人會選擇到泳池邊或海邊戲水，此時女生們換上比基尼總能抓住許多人的眼球，綜藝節目《同學來了》找來佳娜、瑤瑤、小百合、蘿莉塔、巫苡萱、小優、蘿拉等女星推出泳裝特輯，眾美女一字排開露出挺俏屁股蛋，轉到正面是峰峰相連，讓許多網友直呼太火辣了。

綜藝節目《同學來了》找來佳娜、瑤瑤、小百合、蘿莉塔、巫苡萱、小優、蘿拉等女星推出泳裝特輯，其中巫以萱一出場就讓男嘉賓看到下巴掉下來，她穿著米白色比基尼，中間大挖洞露半球，大方曬出雪白UU，辣到主持人阿Ken不敢看，用手擋住視線才能繼續採訪。

節目結束後，女嘉賓們排排站拍照，她們背對鏡頭秀出俏臀，其中小優、蘿莉塔、瑤瑤選擇了褲裝，只露出修長美腿，蘿拉、小百合、巫苡萱穿著比基尼，三角褲露出性感俏臀，讓不少粉絲狂讚：「巫苡萱和小百合難分伯仲啊」、「也太辣了吧！」、「美尻大展」，小百合在留言誇其他女星「為什麼台灣女生的腿都這麼長呢！」

瑤瑤則發了正面照，畫面中該集的節嘉賓全體合照，瑤瑤穿著紫色的比基尼泳衣，上圍傲人，下半身則選擇短褲和球鞋，整體看起來偏輕鬆休閒，身邊的蘿拉選擇紅色的比基尼，設計不僅露胸，連腰和腿都有兼顧，「峰峰相連」的畫面讓不少網友暴動，紛紛直呼：「這太香了吧」、「螢幕怎麼香香的」。