台灣運彩xT1聯盟昨天（12日）舉辦選秀會，桃園雲豹職業籃球隊今天就與在首輪指名選中的陳孝榕簽約，期許雙方未來攜手合作。

桃園雲豹在今年T1選秀會指名陳建銘、陳孝榕及林子洧，今天先公布與來自國立台灣科技大學的陳孝榕正式簽約，陳孝榕表示，很榮幸被列為選秀大物之一，「很感謝雲豹球團的青睞，未來在場上就是以平常心態面對，努力幫球隊贏下更多比賽。」

與球隊簽約後，陳孝榕立刻前往球場與隊友碰面，並跟著球隊訓練，他補充，報到之前就有聽說總教練「寶寶」劉嘉發練球菜單蠻累的，現在親身體驗後，真的很累，但相信自己能夠撐過去，「『寶哥』是一個很關心球員的教練，同樣又是後衛出身，所以一定相信會從他身上學到許多寶貴經驗。」

至於最想搭配的隊友，陳孝榕坦言就是自己新民國中、南湖高中學長鄭瑋，自己長時間關注學長表現，很想在比賽中把球傳到學長手中，看學長投進，也對爭取新人王等個人保持強烈企圖心。

雲豹教頭劉嘉發認為，身為教練，就是要讓新人進到職業運動後，發揮他們最大價值，他說：「職業賽場上與大學不同，來到職業新球員開始要學習如何與外援搭配，而不是過去他打得如何，到職業隊就會變成怎麼樣，接下來教練團會針對陳孝榕找尋他最適合的方式，讓他在場上發揮自己最大價值，最終成為『真正的大物』。」