林子閎（左起）羅宏正為前男團「SpeXial」團員，2人相隔4年再度合體。（羅永銘攝）

李英宏首次演戲，哭戲是最大罩門。（羅永銘攝）

張耀仁分享NG20次的挫敗感。（羅永銘攝）

由導演王小棣領軍的「茁劇場」將推出4部新作品，男卡司羅宏正、李英宏、張耀仁、林子閎今出席媒體茶會。前男團「SpeXial」出身的羅宏正、林子閎相隔4年再度合體，2人透露上個月才私約咖啡廳，交換工作意見，居然遇到從小學開始追星的死忠粉絲要求合照，嚇得他們趕緊回想是否有講出「不能講」的事情。

團體解散4年，2人有什麼變化？羅宏正認為林子閎更成熟穩定，現在比較敢勇於表達，「像是我的哏不好笑，他真的不會附和。」林子閎說：「他一直都是我尊敬的大哥，發生腳傷很可惜。」2人像在互相告白越講越曖昧，羅宏正搞笑演說：「當初不該退團，至少還能擁有子閎。」

林子閎首次和善於搞怪的導演北村豐晴合作，北村喜歡誇張的表演，常拿漫畫當範本要他做出一樣的表情，像是《灌籃高手》、《航海王》等，林子閎哀怨表示：「那正常人根本做不到啊！」因為做不出誇張的表情竟被北村說是寫實派演員，讓他哭笑不得。但也因此激發挑戰欲，想達成導演要求，他形容北村雖然年紀比他大，但卻像個「Baby」，「我就是在滿足一個Baby。」

羅宏正坦言和導演廖士涵常意見相左，討論時都像在上訴：「導演很知道自己要什麼，但我也有充足的準備，所以聽一聽就有點不舒服。」2人不會起口角會好好溝通，「導演也給了相當程度的空間。」

而第一次拍戲的李英宏表示，導演王明台找他演戲時，台灣疫情正嚴重，工作、表演都取消，稱自己處在「不知道要幹麻」的狀態，還一度考慮去跑Uber，將近半年0收入。

個性壓抑地他說「哭戲」是罩門，導演特地在表演課時特訓，要求他想像正站在女友靈堂的場景，李英宏當場傻住，最後靠著「求生意志」演出來：「因為大家都在看，我就開始打吼大罵自己打自己，導演嚇到出來收拾殘局。」導演事後也大讚他的拚勁。

張耀仁分享有場戲因為腳步聲的節奏不對NG了20次，當時所有劇組都在大太陽底下曬，「那時是連對不起都說不出口，但真的很不好意思。」