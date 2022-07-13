桃園市觀音區台電大潭電廠8號燃氣機組上月才發生外牆鷹架倒塌事故，造成6名工人受傷，今日又傳工安意外！一名37歲范姓男工人，今下午未照規定走安全廊道，自7公尺高施工架上不慎摔落，送醫急救後仍不治身亡。

警方表示，同在8號機組工作的范男，今日下午3時許結束休息時間後，準備回到工作崗位，但未依照規定行走安全廊道，反而走在施工架上，結果不慎從7公尺高跌落地面，當場失去意識，救護人員到場將其送院搶救，仍因傷勢過重不治身亡。

大潭電廠8號機組6月才發生工安意外，今日又有工人自施工鷹架上摔落。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

37歲范姓男工人摔落地面後意識不清，送醫搶救仍不治傷亡。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

警方已將相關資料送至勞動部北區職安中心，詳細事故原因將待進一步勞檢釐清。