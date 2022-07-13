就在市場靜待本周將公布的美國最新CPI(消費者物價指數)年增率數據之際，美國白宮繼今年3月、5月之後，再度出面示警預期美國6月CPI年增率數據將非常高；不過其強調該數據將是回溯過去的數據，6月CPI數據已過時，後續隨著能源價格下跌，通膨將會降溫，希望能為高漲的通膨數據提前打預防針，只是美股似乎不領情。當前市場的焦點早已從激進升息衝擊轉為經濟衰退疑慮，隨著2年期和 10 年期美債殖利率曲線倒掛持續，經濟衰退擔憂升溫，美股低檔盤旋。

美股的弱勢讓台股持續下探，7/12日指數更創下13928點的波段新低；從今年高點18619點修正至今，行情已經跌掉4691點。為了穩定市場信心，7/11日一度決定暫不進場的國安基金，7/12日旋即獲得授權進場。消息一出，台股應聲大漲，7/13日盤中一度上漲逾400點，初步化解了持續破底的危機；當中的台積電於7/5日見到低點433元後，在大盤破低之際，其股價未再破底，上次提到台積電止穩現象儼然浮現，市場情緒也轉趨樂觀。

之前提到指數是個股的總和，上千檔股票不會在同一天落底，故以領先止穩、領先表態的股票仍為優先選項。一路看好的無接觸商機，當中的工業電腦及支付設備等如廣積、飛捷、振樺電、虹堡等，在產品需求增溫下，業績成長可期，值得持續留意。至於受惠於航空需求增溫的航太業者如晟田、寶一、駐龍等迎來採購零件商機，6月營收穩健向上，股價也持續走強，續追蹤。

至於泛元宇宙供應鏈不僅有宏達電、位速、威盛維持強勢等，漲勢也延伸至廣義的硬體供應鏈，如AR/VR光學的揚明光、玉晶光也走高。當然無接觸商機、泛元宇宙供應鏈等都會用到的網通(含光通訊、低軌衛星)，近日也成為多方資金進駐的方向。受惠於各國加速推動寬頻建設，推升網通產品需求，如正基、建漢、正文、華星光、光環、仲琦、昇達科等，股價也走出多頭格局，值得進一步觀察。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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