女騎上在國道狂飆30公里，下了交流道竟又逆向上國道，甚至無視員警揮紅旗，直接闖過。

女騎士在國道上狂飆，4輛國道警車旁「護駕」，囂張行徑全被拍下。

昨(12)日有女騎士在國道上狂飆，不僅被4輛警車「護送」，甚至又逆向上國道，無視揮紅旗員警，鑽入靜止車陣呼嘯離開，一路狂飆至台中大雅交流道下匝道，女騎士也身分曝光，家屬透露女騎士是越南籍配偶已離婚，平時在雲林務農工作，當天應該是不熟路況，才會誤闖高速公路。

臉書流傳1段影片，有位女騎士安全帽沒戴好，騎車狂飆在國道1號西螺段上，驚動警方派4輛警車「護送」保護安全，然而，女騎士不明原因狂飆了30公里後，於台中王田交流道下匝道，卻又從南下匝道逆向騎上高速公路，為此，員警封閉車道，並且揮著紅旗要求停車，然而，女騎士卻無視員警指示，逆向闖入靜止的車陣呼嘯離去，又一路騎了14公里，於大雅交流道下匝道。

據《三立新聞網》報導，女騎士家屬表示，35、36歲韋姓女子自越南嫁來台灣3年已離婚，平時於雲林幫忙務農，韋女應該是不知道高速公路不能騎車，因此才誤闖；家屬也至警局製作筆錄，目前仍無法聯絡上韋女，由於韋女不熟回家的路，不知道人是否還在台中。

女騎上在國道狂飆30公里，下了交流道竟又逆向上國道，甚至無視員警揮紅旗直接闖過，今家屬也回應了。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

國道三隊指出，除了依採證影像資料通知該機車所有人到案說明，舉發其相關違規行為外，將依刑法公共危險罪嫌調查偵辦。並指出機車誤闖國道高速公路，處駕駛人新臺幣3000以上6000元以下罰鍰；以其他危險方式駕車者，處新臺幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，吊扣牌照6個月。

此外，依交通管理處罰條例規定，經交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員制止時，不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，除按各該條規定處罰外，處新臺幣1萬元以上3萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照六個月。