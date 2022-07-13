潮流部落客陳艾琳，時髦帶逛雅詩蘭黛 MY COVER紐約舞台。（雅詩蘭黛提供）

雅詩蘭黛 絕對慾望持色柔霧腮紅。（雅詩蘭黛提供）

雅詩蘭黛 絕對慾望訂製眼彩盤。（雅詩蘭黛提供）

雅詩蘭黛 絕對慾望訂製眼彩盤。（雅詩蘭黛提供）

潮流部落客陳艾琳腳步，熟記MY COVER紐約必逛攻略，每當霓紅燈亮起，隨即征服自信舞台，換上時髦造型，坐進經典「黃色計程車」，雀躍地遊覽時尚之都，走遍雅詩蘭黛精心打造經典地標。

雅詩蘭黛表示，作為時髦紐約客，當然要隨時保持完美，毫不費力地展現自我，來到雅詩蘭黛MY COVER，將能享受由大師級彩髮團隊精心打造的專屬造型，讓你瞬間化身最Chic的「潮文青」、擁有強大氣勢的「性感超模」，或是俏麗可愛的「甜美精靈」，每當一個轉身、一個眨眼，只要按下快門，張張都是時尚大片！ 想要掌握全場焦點，無論是底妝或彩妝都得無懈可擊，讓雅詩蘭黛最新推出的《粉持久輕透控油粉餅SPF10》、《絕對慾望持色柔霧腮紅》及《絕對慾望訂製眼彩盤》定出全天完美的底妝、散發最精緻亮眼的色彩，絕對掌握最潮時妝趨勢，輕鬆駕馭所有造型。

「雅詩蘭黛 MY COVER」從7月14日至9月6日於全台雅詩蘭黛專櫃巡迴，服務於全台重現令人心心念念的迷人紐約街景！換上由大師級妝髮團隊打造的專屬造型，由專業攝影師拍下變身時髦紐約客的完美瞬間，詳情可洽品牌官網。