大考中心遭憤怒考生刷一星負評。(圖／Google Map)

大學第一屆分科測驗昨(12日)落幕，數甲題目再度引起爭議，雖然整體難度下降，但時間不變題目變多，且手寫題難度高、陷阱多，甚至出現「黎曼和」，讓學生們還是頭痛不已，更有許多人怒刷大考中心一星負評，甚至KUSO梗圖惡搞大考中心主任周兆民，讓全場笑翻、解氣不少。

今年是108課綱命題、指定科目考試轉型為分科測驗的第一年，數甲更出現了積分基礎觀念「黎曼和」，讓補教名師看了更是訝異，直呼基本上老師看到這個根本都是直接跳過說結果，不會認真教，不少學生恐因此吃大虧。

大考中心因數甲題目，遭學生一星負評洗榜。(圖／Google Map)

大考中心主任周兆民也被惡搞成遊戲王的陷阱卡，稱每年就是要用數學來電爆考生。(圖／Dcard)

部分失意考生湧入大考中心Google地圖評價狂刷一星，還有學生將中心主任周兆民KUSO成《遊戲王》陷阱卡，內容寫著「只要發動此卡，旗下的學測數學保證電爆大部分考生，讓大家懷疑人生，且只要回答會檢討，就能無視任何責任，繼續折磨下一屆考生」，讓不少人笑翻。

有網友將評價截圖分享到Dcard，傻眼問「這些大哥也太兇了吧」，底下也分為兩派論戰：「笑死，大考中心被刷到剩1.2星」、「阿偉和彬彬那屆，大考中心就很正常」、「太簡單也罵，太難也罵」、「大考中心好像就沒有中間值」、「自己爛怪別人考太難，可憐啊」、「考不好就回去念書，別怪東怪西」、「他上任之後，學測跟指考沒有一次不難的」。