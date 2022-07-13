影帝任達華和名模妻琦琦育有一女任晴佳（Ella），遺傳父母好基因的她，不僅外型亮眼，還有一雙逆天長腿，才18歲就有超模風範，深受各大時尚雜誌、品牌青睞，近日在西班牙度假的她，也尺度大解放，穿上比基尼辣秀9頭身完美身材，讓媽媽的忍不住直呼「Amazing（驚人）」。

任晴佳曬出在無邊際泳池的美照，只見她穿上藍色比基尼，雖然只是側面，但仍可看出她纖細的腰線，110cm長腿更是吸睛，完美身材比例讓網友都大讚太美了，「這應該當雜誌封面」、「女神ella」，連媽媽琦琦也忍不住留言「Amazing」。

18歲的任晴佳身高已180公分，腿長也有110公分，因外型出眾加上身材比例佳，舉手投足都有超模風範，讓她常受邀替時尚雜誌拍攝寫真，也受到各大品牌廣告商青睞。

不過任達華之前曾表示無意讓女兒出道，也不願意讓她去拍戲，認為拍戲太辛苦，「女孩子挨餓熬夜不太好」，加上見面的機會就少了，他希望女兒健康一點，快快樂樂長大就好。