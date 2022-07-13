My comments on “The Shop” regarding Brittney Griner wasn’t knocking our beautiful country. I was simply saying how she’s probably feeling emotionally along with so many other emotions, thoughts, etc inside that cage she’s been in for over 100+ days! Long story short #BringHerHome — LeBron James (@KingJames) July 13, 2022

湖人球星詹姆斯（LeBron James）最近在他的節目《The Shop》預告片出現爭議言論，反對他的人又逮著機會猛攻。詹姆斯談論被拘留在俄羅斯的職籃女將葛萊娜（Brittney Griner）的時候說：「現在她怎麼可能感覺美國有在挺她呢？」另一句是說：「換成是我就會自問，我還會想回去美國嗎？」

這其實是節目的預告片，所以兩句話被剪接安插在影片裡，看起來充滿爭議，好像是詹姆斯在批評自己的國家。詹姆斯實際說了什麼，必須要等節目播出之後，看到他的完整言論才能判斷，但是心急的反對者已經開罵了，斥責他是個不愛國的人。

詹姆斯隨後在推特解釋：「我在《The Shop》說的那些話並非在攻擊我們美麗的國家，我只是說葛萊娜可能會在心緒紛亂之下產生這種感覺，她被關在那裡超過100日了！總結一句#帶她回家。」

葛萊娜的妻子雪瑞爾（Cherelle Griner）也曾被美國政府的辦事效率給激怒，她在氣頭上說：「我無法再相信我們的政府了。」當時是美國大使館約定好了臨時卻沒有派人去接葛萊娜打來的電話，雪瑞爾感嘆：「如果我無法信任你們在星期六接一通電話，我要如何相信你們能救回我的妻子？

支持詹姆斯的人認為他說得沒錯，根本不需要推文解釋，然而也有很多人不喜歡葛萊娜，認為她平日總愛批評美國，自己出事被抓了才央求政府搭救。