自從疫情侵台以來，許多醫護人員站在第一線守護民眾健康，就算辛苦仍然堅守崗位。有網友就意外在急診室發現醫護工作時的最美風景，原來是一名女護理師在抽血時，居然毫無猶豫地直接雙膝跪在患者腳邊，敬業的模樣令人為之動容，更讓這名網友忍不住拍下和大家分享，貼文曝光後，也引來專業網友分析護理師下跪的真正原因。

一名網友今（13）日在臉書社團《爆廢公社》中發文表示，在急診室留觀區陪病時，意外看到對面病床的「最美風景」，直說「人家的工作，卻讓我震撼跟感動」。從原PO附上的照片可見，一名女性護理師，戴著頭套、口罩及手套，身穿防護服雙膝下跪在病床旁為病患抽血，不僅「放低姿態」，就算臉部與病患的腳十分接近，也絲毫不為所動。

護理師專注工作的模樣曝光後，不到1小時就湧入上萬網友按讚留言，「敬業的精神！佩服！」、「好的醫護人員真的值得尊敬」、「好美的背影」、「心美比什麼都重要」、「護理師的工作需要很強大的心理素質」。

不僅如此，也有許多同為醫護人員的網友為眾人解惑，其實護理師會跪地執行工作是有特殊原因的，「跪著打針抽血是上班日常」、「蹲著腳痠，彎腰的話傷腰又不好抽，跪著抽有時候真的比較好抽，但久了膝蓋也會不舒服」、「有時候真的寧願蹲也不要彎腰，腰都快斷了」、「我也跪著抽過，實在找不到血管了」、「我也是都跪著抽，彎著腰更累，有一次還被病人從頭上狠狠踹一腳」。