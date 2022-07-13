樂天皇朝苔拖蟹腿。（樂天皇朝提供）

樂天皇朝山泉鱸魚燒豆腐。（樂天皇朝提供）

樂天皇朝夏之旬味合照。（樂天皇朝提供）

隨著台灣本土疫情舒緩，民眾紛紛走回街頭，餐廳內用人潮大量回溫，18日至8月31日推出餐飲活動。

夏之旬味 5 款佳餚推薦，首先以「山泉鱸魚燒豆腐」揭開美味序曲，這道老上海功夫菜這次選用本地生產的山泉鱸魚，肉質軟嫩富彈性，以功夫火侯燒燜處 理，與有機板豆腐、春筍、香菇燜燒收汁，肉質鮮嫩、醬汁入味;「松子蝦鬆 嫩生菜」將新鮮大蝦，拌入松子、脆口油條，口感層次豐富，配上一口鮮嫩生 菜，清爽解膩;「苔拖蟹腿」也是道寧波經典菜，嚴選新鮮蟹腿肉，與苔條麵 拖裹衣，大甲芋頭絲鋪底，只入你口不沾你手，外酥內嫩的好滋味;「醋醬海 螫頭」將海蜇頭片薄，與生抽、香醋、黃萊姆拌入清脆小黃瓜，酸甜開胃，今 夏必備涼菜;而皇朝極受歡迎的黃金流沙包，今夏將以「爸王流沙包」期間限 定-酷爸造型出盤，吸睛十足，美味滿分，一口咬下金莎醬在嘴裡爆開。

並以此五款新品推出 2至8 人套餐，無論是暑假朋友聚會、家庭慶祝父親節，均可滿足 不同需求!挺過疫情，樂天皇朝不僅以經典美味征服饕客們的味蕾，更是體恤 物價飛漲下祭出獎勵優惠!凡於新品活動期間，加入樂天皇朝的新、舊會員皆 可收到新品嚐鮮刮刮卡，獎項為仲夏五道新品，最高現賺628元，現刮現抵，內用消費再贈300 現金抵用券，不分平、假日皆可使用。

樂天皇朝同時提供 Oddle 線上點餐、外送到府服務，只要單筆消費滿1500 元即可享有免費送到家。

（外送範圍 雙北 12 里內皆可：台北市區、三重、蘆洲、中永和、板橋、汐止、新店、五 股【以上區域為示意範圍，實際須以官網後台實測為準，若超過 12 公里恕不適用】）