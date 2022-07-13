高齡88歲的前國策顧問金美齡和日前遭槍擊身亡的日本前首相安倍晉三是多年好友，副總統賴清德11日赴日弔唁安倍，12日參加家祭送安倍最後一程，與金美齡在家祭結束後一同步出會場，金美齡也挽著賴清德的手，兩人不時貼耳交談。金美齡事後更爆出內幕，在安倍晉三的家祭現場「人山人海」，其實不一定有位置可以坐，而她和安倍祕書關係很好，所以請祕書留一個位置給賴清德。

根據《三立新聞》的報導，金美齡與安倍晉三情同姐弟，甚至曾經幫他輔選，給安倍晉三選戰建議。而這次參加安倍家祭，也在會場巧遇了賴清德，於是金美齡就帶著他進到會場，甚至安排座位。金美齡回憶，家祭現場人山人海，不一定有位置可以坐，「我跟安倍祕書關係很好，都他幫我安排，所以我跟他講這台灣的副總統，留位子讓我跟他坐在一起」，甚至在儀式結束後，金美齡還介紹安倍晉三的遺孀安倍昭惠給賴清德認識。

金美齡提及，她有跟安倍晉三的遺孀介紹賴清德是「台灣的副總統」，當時走廊上也有許多日本的政治家，金美齡也一一向他們介紹賴清德，日本政要們也都遞出名片給賴清德。在這次的家祭中，金美齡也希望台日關係可以向前邁進，因此從安倍遺孀到日本政要，都積極替賴清德引薦，讓他此行在台日外交有所突破。