民進黨今(13日)正式徵召衛福部長陳時中參選台北市長，《盧秀芳辣晚報》節目特地進行年輕人街訪，發現雖力挺陳時中的民眾不少，但不信任他的人仍占多數，有人直言陳時中說「我負責」，卻落跑去選舉「蠻荒謬的」；針對陳時中辯稱「政務官是自由業，沒有落不落跑的問題」，更有人回批：「怎麼說得出口？講幹話！」

《辣晚報》到街頭訪問年輕人意見，「就一直在鋪路的感覺，阿中看起來就很想選」、「可以先不要出來害人嗎？他當指揮官就做得...我個人蠻不滿意的」、「我覺得他那時候講負責，然後跑去選舉，蠻荒謬的」、「你要把自己的責任做好，你都當公務人員了，就不能落跑，領國家的薪水還想不做呀？還想落跑」、「前線打仗打到一半，結果自己指揮官就跑掉了」。

陳時中參選台北市長，民眾不意外表示「就一直在鋪路的感覺」。（圖／取自《盧秀芳辣晚報》）

還有男性護理師批評，「第一線醫護都快要累死了，我本身是護理師，要選舉了啦，他暫時應該沒空理疫情了啦，我從來不覺得他有存在啦，更不要說什麼防疫津貼了，根本都不想說了」。

民眾酸陳時中「講我負責然後跑去選舉，覺得蠻荒謬的」。（圖／取自《盧秀芳辣晚報》）

但陳時中還是有死忠支持者，「非中不投」、「支持陳時中，支持支持！」、「支持陳時中部長」、「因為我覺得他做得不錯呀」、「沒有，我不覺得他是落跑指揮官啊」、「他是被徵召過去的呀，好像也不是他自己要選的呀」、「就是對大家還是有貢獻」。

另外，針對陳時中說「政務官是自由業，沒有落不落跑的問題」，民眾這樣看：「政務官不是自由業吧？政務官就已經是一個職業，而且他都是公務員了，他在講什麼？」、「怎麼說得出口？講幹話」、「說自由業有點奇怪，公務員應該不是自由業吧？」、「不是自由業吧？他們應該要負責，不是想落跑就可以落跑吧？」、「支持他的人感覺會有點不好，他可以說得更委婉，或換個講法」。