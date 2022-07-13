民進黨桃園市長參選人林智堅論文案持續延燒，其中華大學碩士論文涉嫌抄襲竹科管理局委託的研究報告。前立委沈富雄直言，該案不是正宗抄襲案，而是「一魚三吃」，雖然林智堅有參與竹科管理局研究案的問卷設計、問卷回收以及資料分析，但沈富雄認為，不能把人家整個東西變成自己的論文，更說出重話「這個不是抄，是偷，整件偷過來」。

沈富雄昨（12）日在網路節目《少康戰情室》中提到，林智堅有參加竹科管理局委託中華大學的這個研究案，因為這是一個團隊，而林智堅在其中做的事是問卷設計跟問卷回收以及資料分析，因此沈富雄推測「他大概不是這個案子主要的研究人員」，而在研究結果出來後，他們使用3次，一次是45萬元標案的結案報告、第二是研討會報告案、第三則是碩士論文，讓沈富雄直呼，這就是「一魚三吃」。

沈富雄也提及，現在林智堅都對外講說「我有參加這個案子」，但沈富雄認為即使有參加，也不能把人家整個東西變成自己的論文，沈富雄更吐出重話「這個不是抄，是偷，整件偷過來」。