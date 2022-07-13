MAQuillAGE心機彩妝微糖蛋糕盤主視覺。（MAQuillAGE心機彩妝提供）

MAQuillAGE心機彩妝x 人氣蛋糕時飴 Approprié。（MAQuillAGE心機彩妝提供）

日系底妝霸主MAQuillAGE心機彩妝，今夏推出「水蜜光精華無瑕粉底」，添加高保濕精華，一抹感受綿密牛奶般的零毛孔遮瑕與極致水蜜光澤。

此次心機彩粧和人氣甜點蛋糕店時飴Approprié，以「水蜜光精華無瑕粉底」為靈感，將粉底的色彩、質地，以及極細緻蜜光妝感，結合甜點、製茶工藝，打造出時髦優雅的新風味「烏龍奶蜜千層」。

限量聯名資訊從15日起至8月31日，凡至資生堂東京櫃任意消費新品「水蜜光精華無瑕粉底」或「微糖蛋糕眼彩、頰彩、唇彩」，即可獲得時飴9折券1張，凡至時飴不限金額消費，即可獲得心機彩妝新品免費體驗券1張。

《時飴Approprié》精選傳承160年的精品茶品牌《十間茶屋》的「暮黑烏龍」研發新口味－烏龍奶蜜千層，激盪甜點工藝與製茶工藝的火花，開創獨到品味的聯名美學，創意串連傳統與潮流的多樣風貌。

享譽國際的「暮黑烏龍」為種植於南投名間海拔500公尺的烏龍茶，榮獲英國星級美食大獎Great Taste殊榮，此獎是英國最大且最權威的美食獎項，為獎勵「藝術級美食」而設立。擁有特殊煙燻焦糖香的「暮黑烏龍」，融合手工製作、直火烘焙的焦糖色虎斑紋蛋皮，濃醇茶韻襯托輕盈奶香，細緻豐富的層次繚繞唇齒之間，交疊著微妙的餘韻。

《時飴Approprié》的茶類千層，一向是經典代表，更是備受老饕推崇的長銷款口味，連結台灣風土的創作美學，再添一款優雅新風味。

《時飴Approprié》千層蛋糕的創作美學，嚴選世界各地的食材，如法國諾曼第與日本鮮奶油等，反覆琢磨，追求極致的美味與美感，終於訂出黃金比例的基底奶油，細膩溫潤的色澤，專屬於時飴的白色，稱之為「時飴白」。從千層創造出的「時飴白」，捕捉時間流動性的美感，融合自然時節、生活記憶、風土氣味，層層疊疊的色調裡，有著對美的溫柔偏執，無疑，是台灣文化才有的色彩韻味。