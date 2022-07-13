6月底，塞考斯基(Sikorsky)發布了該公司研發中的「突擊者X」(Raider X)原型機最新進度，已達到90%；而他們的競爭對手貝爾公司(Bell)，也在剛才不久前交出了他們的Bell 360「不屈式」(Invictus 360)的原型機進度，同樣已完成90%以上。這2家公司在爭取美國陸軍未來攻擊偵察機計劃（FARA），必須兼具火力與速度。

戰區(The Drive -WarZone)報導，「不屈式」是貝爾公司於2019年提出的設計案，很快通過美國陸軍的初選，它的外型很像20年前研發中止的RAH-66卡曼契直升機，特別是它的尾旋翼還採用涵道風扇設計。不過在之後的修正案中，已改成較傳統的尾旋翼。貝爾曾表示，這一改變是為了減輕重量，並提高直升機的性能。

3月份，貝爾公司有展示過一次「不屈式」的研發進度，當時已看出外型，如今「不屈式」已基本成型，甚至已有內裝和儀表。該直升機的總體配置採用經典的前後串列式，與現行主流武裝直升機相同。

Bell-360從側面來看，頗像RAH-66。(圖/Bell)

貝爾公司表示，「不屈式」的旋翼系統源自Bell 525 「堅韌」(Relentless) 直升機，它是貝爾公司自費研發的中型通用直升機，該型直升機的最高速度是306 公里/小時，目前也在研發中。

貝爾發布的照片也展示它它的武器配裝，在長翼下方有個內藏彈艙，可安裝4枚地獄火飛彈與4枚刺針飛彈。其固定武器是1門 XM915型， 20公釐的3管加特林機炮，位於機鼻下方的整合式砲塔。其武裝量比塞考斯基的「突擊者X」少。

Team Invictus is steadily progressing with the Bell 360 Invictus build. With over 90% complete, the #Bell360 is getting closer to transforming the attack and reconnaissance mission. #FVL #ArmyModernization #FARA pic.twitter.com/98ED67XsZW — Bell (@BellFlight) July 12, 2022

兩家公司目前的進度都停在90%，是因為缺少的最關鍵的引擎，由於美國陸軍已將FARA的引擎承包給通用公司負責，然而該公司的GE- T901 渦輪軸發動機出現進度落後的問題，使得2家公司都必須在沒有引擎的狀況下製作與測試。

根據「旋翼機雜誌」( Vertical)的報導，貝爾公司的變通之道是在直升機上安裝了一個替代引擎，是用3D列印出來的引擎模型，讓不屈式可以在沒有T901引擎的情況下，進行引擎艙外形匹配的測試工作 。

令人好奇的是，貝爾公司要如何使「不屈式」達到符合標準的高速度，該公司表示，希望「不屈式」能在2023 年進行首飛，至少達到180節，換算起來是333公里/小時，「對於標準配置的直升機來說非常快」。

但是塞考斯基的「突擊者X」應該能夠輕易達到200節以上，雖然「突擊者X」同樣因為沒有引擎而無法首飛，但是應用同樣技術的SB-1同軸雙旋翼直升機，因為尾部有個加速風扇的幫助，在今年的測試就已經突破200節。即使FARA的標案上沒有特別規定速度門檻，但更快的飛行速度必然是更有利的。

貝爾似乎認為傳統構型直升機在不加裝推進器也能提高速度，該公司宣稱Bell 525在試飛中，就曾經以超過 200 節的速度飛行，再加裝輔助機翼後，能夠改善行穩定性，速度能夠進一步提升。

是否如此，只能等到GE- T901引擎完成才能知曉，此引擎的第1具終於在今年3月展開台架測試，要提供給2種直升機，或許還需要再等幾個月。