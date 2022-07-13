《坦尚尼亞時報》（Tanzania Times）、《公民報》（The Citizen）等非洲媒體12日和13日報導，東非國家坦尚尼亞南部近期出現一種「未知怪病」，許多民眾經歷流鼻血、全身疲倦等症狀後倒下，引發「大混亂」，並已導致至少3人死亡；該國總統指出，這種怪病可能是由野生動物傳染給人類。

根據報導，12日在由坦尚尼亞主教團（TEC）主辦的東非主教團成員協會（AMECEA）第20屆全體會議中，坦尚尼亞總統哈山（Samia Suluhu Hassan）表示，該國南部地區正遭遇怪病侵襲，病患會在出現流鼻血、全身疲倦等症狀後倒下。

近期於該地區巡視的坦尚尼亞總理馬佳里瓦（Kassim Majaliwa）向哈山報告相關消息，該國政府也已派遣醫療團隊前往疫區，以查明問題所在。哈山指出，如果僅有一兩例，那可能是高血壓所引發，但許多人集體流鼻血就是一件「很奇怪的事情」，並稱這是該國首度出現這種狀況。

坦尚尼亞醫療首長施瓦萊（Aifelo Sichwale）13日則在首都杜篤瑪（Dodoma）的記者會中確認，至12日為止，已確定11人染疫，其中3人死亡，但也有2人康復出院，並有5名患者正在居家隔離。

哈山表示，這種怪病可能是由野生動物傳染給人類，因為在社會不斷發展下，不僅人類更常入侵野生動物所處的領域，野生動物也由於棲息地受到影響，被迫於距離人類更接近的地方活動。