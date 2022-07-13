國民黨桃園市長參選人張善政隔離跟自主管理期滿即將於明日出關，13日晚間在臉書再談政治人物誠信問題。(翻攝張善政臉書)

國民黨桃園市長參選人張善政隔離跟自主管理期滿，即將於明日出關，13日晚間在臉書再談政治人物誠信問題，認為真才實料、認真做事、清廉自持才能獲得選民支持，不少網友認為諷刺對手林智堅意味濃。張也提到雖然桃園市長鄭文燦輕蔑他的參選，但他不曾反唇相譏，反而屢屢公告周知若有幸當選會延續鄭文燦的好政策和福利，絕不因人廢言。

張善政說，父親畢業於民國時期國立北洋大學、和他一樣是工程人，母親則是土生土長的台南姑娘、台南女中畢業，父母對他的教養既嚴格又慈愛，他雖然受到現代化高等教育，但雙親常告誡「舉頭三尺有神明」，做人要誠實，做事要務實，話說得很淺明，卻是他求學、就業乃至服務公職，從來不變的座右銘。

張善政說，任何一位政治人物，要獲得選民支持，所憑藉的不應是「為達目的，不擇手段」的選舉伎倆，而是真才實料、認真做事、清廉自持的能力與品格。他相信有民主素養、既本土又國際的大桃園市民鄉親，必然會選擇真正會「做事的人」來承擔領導新桃園的未來。

張善政說，誠意、誠實、務實以及一輩子「打不退的學習熱忱」，正是他生命歷程中，不斷吸收不同領域專業知識的活水動力，桃園市政的新藍圖是他義無反顧的的新功課與使命。

張善政也公開承諾過，如果當選下屆桃園市長，絕不因人廢言，也不會用政黨顏色或派系利益來衡量是非對錯，儘管鄭文燦對他的參選有些輕蔑，但他不曾反唇相譏，也從不否認鄭8年來的某些政績，甚至告訴地方仕紳、里長、議員、立委好友們，若有幸當選，鄭文燦過去好的政策、福利，只要合乎情理法、市民肯定，未來一定努力延續下去，有做不好的也會公正檢驗、加強，他向鄉親喊話， 「善哥」即將為共同的新桃園，擘劃國門之都的政策藍圖。