LadyM X beautyblender 為戀人獻上Summer Romance永恆戀夏組合 (售價1280元／組)。（ beautyblender提供）

今年七夕就以最頂級的味蕾享受與最舒適的上妝體驗，佐以浪漫如歌的鮮黃花禮，為戀情甜蜜加溫(售價1280元／組)。（ beautyblender提供）

全球美妝神器beautyblender最強跨界聯名精品甜點Lady M，以原創美妝變色蛋— 豔陽揉合蘊藏「永不凋謝的愛」浪漫涵義的永生花材，設計明亮奔放的情人節花束；搭配2022年七夕情人節Lady M首次推出的限量愛心芒果千層，金黃耀眼的芒果洋溢夏日熱情，為戀人們獻上「Summer Romance永恆戀夏組合！」情人節不可少的蛋糕、花束、表白小卡以及上妝必備的神好物beautyblender原創美妝蛋一次擁有。

13日至 8月15日 beautyblender官網七夕情人節專區推出多種特惠商品，凡購買並完成訂單後，8月31日將抽出三名幸運兒贈送beautyblender 完美情人限定組；13日起聯名組合將於Lady M官網開放獨家預購，同步beautyblender官網七夕情人節專區活動開跑，多款原創美妝蛋及熱銷清潔產品享特惠價$520（原價$590~690）、指定組合特惠價$999（原價$1390-$1590）; 購買完美情人限定組再贈義大利人氣潤唇膏，為即將到來的情人節打造潤澤雙唇以及完美妝容，留下2022最難忘的浪漫回憶。

七夕聯名組合beautyblender x Lady M Summer Romance永恆戀夏組合，聯名組合，愛心芒果千層1顆＋beautyblender豔陽美妝蛋永生花束1束，活動詳情可洽beautyblender官方Facebook、Instagram。