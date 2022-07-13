擁有「蛋黃酥界愛馬仕」之稱的陳耀訓蛋黃酥，日前開放預購就被秒殺，想吃的人買不到，卻有黃牛在電商平台以一盒2500元轉售，讓不少民眾抱怨被黃牛搶光。陳耀訓今（13）日也發文表示，改用售票系統進行預售，是為了避免網購詐騙，但無法阻止代排業者搶購，也對蛋黃酥產量無法滿足所有顧客需求致歉。

陳耀訓今在臉書發文說明，考量去年蛋黃酥預購的網站當機，導致許多客人苦等也買不到蛋黃酥，因此今年春節和中秋節蛋黃酥改以委託拓元售票系統作為唯一銷售管道，為了避免網購詐騙與現場排隊爭執，減少無謂的社會成本。

陳耀訓表示，拓元解決了我們網站當機、網路流量的問題，但是也不可避免有代購代排業者一樣加入一起搶，我們能做的是避免網站當機、流程設計不當所造成的不公平問題，拓元也在防止黃牛上做了防範，系統在申請會員時有簡訊認證與身分證驗證機制，同時啟用AWS防止大量機器人機制。

「對於蛋黃酥的製作量無法滿足大家的需求，我們在此向大家致歉。」陳耀訓強調，當日販售的蛋黃酥都是當日新鮮烤焙，以目前麵包埠的空間、設備和人力來說，已達到最大產量，還是跟不上消費者需求，「後續我們會進行內部檢討，期盼未來能更好」。

道歉文引起網友討論紛紛留言，「今年還是沒買到，沒關係，明年再來試試」、「拓元一定是被黃牛摸透了，才什麼方法都擋不住他們」、「希望未來認真考慮減少單人可購買盒數上限，讓真的想買想吃的人可以買到」、「為什麼不設為常態商品呢？這樣太飢餓行銷了」。

也有人替店家緩頰，「是師傅堅持使用的鹹蛋黃，量就是不多，也不是全年供應」、「人家只是一間小麵包店，蛋黃酥都是手工的，而且很費工的，別為難他們了」、「做的這麼辛苦，卻讓黃牛得暴利，真讓人生氣」、「每年都要出來道歉真的是問號，專心做好蛋黃酥就是你們最棒的回饋，辛苦了」。